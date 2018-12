De Haro a las 15h: "Al final sí va a haber cita entre Torra, aunque no sabemos dónde"

Tiempo de lectura: 2



Tanto ha insistido Pedro Sánchez, tanto requiebros le ha hecho a Torra, que al final, va a haber cita. Va ser mañana. No sabemos todavía donde. Lo anunciaba la vicepresidenta Calvo. El viernes la portavoz nos dijo tras el Consejo de Ministros que no iba a ser una cumbre. Para no ser una cumbre se parece mucho a una cumbre, porque se reúne el presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat y tres ministros más, el vicepresidente de la Generalitat con la presidenta...El independentismo quería darle al encuentro la apariencia de una cumbre bilateral entre dos países. Lo ha conseguido. La vicepresidenta, que sigue diciendo que no habrá reunión entre los dos gobiernos, ha admitido que ella se va a reunir con el vicepresidente de la Generalitat, Aragonés, y que se puede reunir algo ministro más. Torra consigue así lo que buscaba, dar la impresión de que es un encuentro con dos Gobiernos con el mismo nivel de representación y soberanía. Esta es una primera victoria del presidente de la Generalitat. Torra, que ha comparecido esta mañana en el Parlament, no ha confirmado la reunión. De hecho desde la Generalitat se afirma que va ser un saludo de cortesía. Torra ha explicado en el Parlament que si se produce ese encuentro, se va a hablar de todo lo que reclama el independetismo radical: referéndum, políticos presos...Segunda victoria de Torra, además de darle al encuentro la imagen de Cumbre. Segunda victoria de Torra, porque gracias al empeño de Pedro Sánchez consigue blanquear su agenda radical. Torra va a hablar con el presidente del Gobierno de un referéndum anticonstitucional y de lo que llama la represión de los líderes independentistas. Todo esto horas después de que se haya iniciado el juicio a esos líderes que dice Torra que están reprimidos y que según dejó claro ayer la Fiscalía en el Supremo en realidad "son políticos que han atacado al corazón de la democracia" . Una cita sí, tiene una cita Torra. Sánchez se ha empeñado en una reunión con un presidente de la Generalitat que apuesta por la vía violenta, por la vía eslovena. Hoy se ha enfadado mucho Torra, porque Casado ha asegurado en el Parlamento que es "una vía de guerra civil". Es que lo es. Y su insistencia en pedir una cita ha provocado que Torra pueda aparecer como alguien que le perdona la vida al Estado.