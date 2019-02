De Haro a las 15h: "A este paso Sánchez lo va a romper todo. También su partido"

Tiempo de lectura: 2



La decisión de Pedro Sánchez de aceptar un mediador en las conversaciones con los independentistas, como si España fuera Irlanda del Norte, ha desatado una crisis en el seno del PSOE. Barones como García Page la han criticado y han pedido un comité territorial. La vicepresidenta Calvo ha contestado a los críticos de su partido que no han entendido nada. A este paso Sánchez lo va a romper todo, también su partido. PP y Ciudadanos han convocado una manifestación y Casado no descarta una moción de censura para la que no tiene apoyos. A lo largo de la tarde hablaremos de esta mediación. Pero a estas horas es noticia también este sonido. Es el sonido del tráfico en Madrid donde, después de los taxistas hayan vuelto a rodar por la capital de España, después de dieciseis días de huelga. Después del paro los taxistas de Madrid no han conseguido ninguna de sus reivindicaciones. Tienen, eso sí, el apoyo de Podemos. Los taxistas de Madrid han tenido una posición maximalista y han conseguido hacerle una gran publicidad a Uber y a Cabify. Durante la huelga, según Smartme Analytics, las descargas para usar VTC se han disparado un 50 por ciento. Cada taxista ha perdido estos días 2.700 euros de ingresos. Pero la guerra del Taxi que ya no es una guerra contra las VTC sino contra el PP no ha terminado. El líder de las protestas en Madrid el lunes amenazó con que los populares lo iban a pagar. Julio Sanz. Además de amenazas y de una publicidad gratuita para las VTC, esta huelga deja fortalecido al presidente de la Comunidad Ángel Garrido, que no es el candidato designado por Casado. La firmeza de Garrido en los días de huelga han desvelado a un político con cáracter, que ha sabido ganar porque hoy ha prometido un nuevo reglamento para los taxistas que sea más fléxible y que permita competir con las VTC. Garrido, que ha sabido ganar, ha ofrecido ayudas para el cambio de coche, cambios reglamentarios para el uso compartido, fijar tarífas máximas. ¿Por qué Garrido puede ofrecer esto y por qué el conflicto del taxi no se puede dar por acabado? Según la ley del transporte las Comunidades Autónomas son las competentes para regular el taxi. Por eso Garrido puede ofrecer cambios. En el caso del taxi las competencias son de las Comunidades, en el caso de las VTC, desde el polémico decreto de septiembre del año pasado, esas competencias están delegadas a las CCAA. Pero el que las competencias estén delegadas, que no sean propias, significa que la Administración Central puede ser coresponsable. Por eso, si los tribunales consideran que la regulación que ha hecho la Generalitat a favor del taxi no es conforme a derecho se le puede exigir responsabilidades al Estado. Y al final la cesión de la Generalitat la pagaríamos todos.