De Haro a las 15h: "Dentro de unas horas sabremos lo que el presidente del Gobierno considera un tiempo breve"

Pedro Sánchez está viviendo seguramente unas horas agridulces. Agrias porque, salvo sorpresa, va a convocar elecciones. Dulces porque cree que las puede ganar y seguir gobernado y porque para su forma de hacer política esto de tener en sus manos y solo en su manos la fecha de los comicios debe ser muy excitante. Dentro de unas horas sabremos lo que el presidente del Gobierno considera un tiempo breve. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha utilizado esas dos palabras, tiempo breve, en el programa de Carlos Herrera para referirse al tiempo que se puede gobernar sin presupuestos.

El ministro Ábalos ha rechazado que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Esperemos que sea verdad. La cuestión de confianza está previstas en nuestra Constitución para reclamar el apoyó de la Cámara, pero ayer ya quedó claro que no lo tiene.

Mientras los ministros, el PSOE y España entera esperan la fecha de los comicios, la campaña se ha dado por iniciada. Sabíamos el argumento general que iba a utilizar el PSOE: el argumento de que Sánchez es la opción de centro, frente al extremismo que representan las derechas y el independentismo. Sánchez, que ha tenido como socio a Podemos, quiere presentarse como la opción centrada. Lo que no sabíamos es que en la campaña iba a tener peso el argumento de que es necesario hacer frente al poder patriarcal, fálico y de las testosterona. La ministra Delgado habla de una derecha trifálica.

¿Qué puede querer decir que la derecha es trifálica? Es mejor no hacer un esfuerzo de imaginación para intentar comprender lo que ha querido decir. No sabemos si la ministra quiere decir que la derecha es fálica y que por eso es malo. No sabemos si ahora tener los atributos propios de la mitad de la población es algo malo. La ministra para demominizar a sus adversarios ideológicos utiliza la anatomía de la mitad de la población. La testosterona va camino de convertirse en sustancia peligrosa. En Moncloa están convencidos de que ganan las elecciones y de que pueden seguir gobernando. En este momento, según la media de las encuestas, el PSOE ganará las elecciones con el 24,4 por ciento de los votos. La suma de lo que la ministra llama la derecha trifálica es del 49 por ciento. Es probable un Gobierno de PP; Ciudadanos y Vox pero es también hay un 30 por ciento de indecisos. Esto no está ni mucho menos cantado.