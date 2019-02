De Haro a las 15h: 'Cuixart, con lenguaje tabernario y blasfemias, ha puesto la guinda de los dislates'

Tiempo de lectura: 2



El apellido más común en el mundo es Wang, lo tienen 107 millones de personas. Y el primer apellido no chino es Garcia, hay 10 millones en el mundo. De Haros solo somos 12.000. Poquitos. Todos estos datos los proporciona una página web que se llama forbers, antepasados. Un página que hacer furor. Nos apasiona saber cómo somos de únicos y, sobre todo, cual es nuestro origen. También en los apellidos.

Mañana se va a vivir uno de los grandes momentos del juicio al proceso de secesión con la declaración de Rajoy como testigo. De seguro que los abogados de VOX aprovecharan la ocasión para preguntarle al presidente del Gobierno por qué no actuó antes. Hoy los abogados de VOX, que son acusación popular, se han quedado fuera durante una parte del interrogatorio a los acusados, porque han llegado tarde. Hoy terminan las declaraciones de los acusados, que pueden mentir, que pueden no responder a la fiscalía. Llevamos dos semanas de mitines políticos, de proclamas incongruentes a favor de la democracia y en contra del derecho, de negaciones de lo evidente, negación por ejemplo de la violencia, y lo que es más importante, de negación en algunos, del valor del pseudorefendum y de la DUI. Esta mañana le ha tocado el turno al que fue presidente de Omnnim Cultural, uno de los jordis, Jordi Cuixart. Cuixart con lenguaje tabernario y blasfemias ha puesto, a falta de la declaración de Forcadell, la guinda de los dislates.

Hace poco más de año Cuixart reconoció que los actos del 20 de septiembre, cuando reventaron coches de la Guardia Civil fue un ataque a la democracia. Hoy se ha desdicho no ha renunciado a la unilateralidad, y en contra de toda evidencia, ha asegurado que lo del 20 de septiembre, fue pacífico,

Con una insolencia evidente ha comparado la actual democracia española con el franquismo

Y en el colmo de la desconexión con la realidad, ha comparado a los manifestantes independentistas que se levantaron contra la dictadura China en Tianamen en 1989

No se Cuixart ha estado alguna vez en China, no se ha estado en Tianamen, no se si ha estado detenido por la policia china, no se si ha escuchado a los disidentes chinos. Probablemente no. Porque Cuixart probablemente solo conoce el trato que recibimos en una de las democracias más garantistas del mundo. Posiblemente Cuixart no sabe que en China todavía hay campos de internamiento, que en China gente como Liu Xiabo, sin haber cometido delito alguno, murió arrestado. Probablemente Cuixart no sabe que las protestas de Tianamen acabaron con una masacre de 10.000 personas. No no lo sabe, si lo supiera no diera tantas barbaridades.