De Haro a las 15h: "Cuando una mujer se queda embarazada en su empresa se le pone muy mala cara"

Tiempo de lectura: 1



En España es un tabú la doble discriminación que sufren las mujeres que quieren ser madres. No se puede hablar porque los prejuicios ideológicos de la izquierda y de la derecha lo censuran. Es un tabú porque nos dedicamos a hablar, cuando hablamos de política, de chorradas y no de lo que necesita realmente España. Nuestro país necesita más niños, y hay muchas mujeres que quieren tener más niños. El problema es que está muy lejos de producirse. El problema es que no pueden. Desde los años 90 del pasado siglo estamos en un modelo de hijo único. Y sin embargo, según la última Encuesta de Fecundidad, tres de cada cuatro mujeres españolas querían tener dos hijas. Más de la mitad de las mujeres que está entre los 45 y los 50 años hubieran deseado ser madres. ¿Por qué hay tanta maternidad frustrada en España? Porque no tenemos política familiar, por que las empresas no facilitan nada las cosas, porque cuando una mujer se queda embarazada se le pone muy mala cara y empieza a ser arrinconada. Paradojas de un país que dice haber conquistado muchas libertades teóricas y que discrimina doblemente a las madres, por ser mujeres y por querer tener hijos.