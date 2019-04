De Haro a las 15h: "¿Cómo han sido estos cuatro años de Carmena?"

Tiempo de lectura: 2



Julen murió al caerse en el pozo, ni por las golpes de la taladradora, ni por otra causa. Hoy hemos conocido la autopsia definitiva que certifica que el niño cayó al caer en el pozo, al poco de caer en el pozo. Como siempre en una tragedia, había circulado, la versión de la desconfianza, de la conspiración. Julen no murió por golpe alguno de las piquetas que querían rescatarle, las piquetas del rescate estaban del lado de la vida, no de la muerte. Desconfiar por sistema no es de inteligentes. Una suma de indicios hacen una evidencia.

Este fin de semana hemos tenido cinco encuestas. Encuestas para las elecciones generales, dentro de 13 días votamos para las generales, pero a finales de mayo volveremos a votar para las municipales. Hoy hemos conocido una encuesta sobre cómo van las cosas en Madrid, el mayor ayuntamiento de España. Estos cuatros años el ayuntamiento de Madrid ha estado gobernado por Carmena, ganó el PP, pero un acuerdo de Más Madrid y el apoyo de los socialistas provocó que Madrid se convirtiera en un emblema de eso que llamaban los ayuntamientos del cambio, ayuntamiento donde se ha producido una feroz batalla entre los concejales de Podemos, IU y los fieles a Carmena.

La encuesta de TeleMadrid que hemos conocido hoy apunta a Carmena ganaría las elecciones pero no podría ganar gobernar. No podría gobernar porque el PSOE se convertiría en la quinta fuerza política, recordemos que su candidato es Pepe Gónzalez y porque Izquierda Unida se hunde. Lo normal, si estos fueran los resultados es que gobernarse el PP. PP, Vox y Ciudadanos suman una amplia mayoría. Lo llamativo es que VOX en las elecciones para la alcaldía de Madrid se pone en tercera posición, por delante de PSOE y Ciudadanos. Y eso que no tiene candidato.

Carmena se iría a casa. ¿Cómo han sido estos cuatro años de Carmena? Carmena, ha medido que avanzaba su mandato se ha ido distanciado e incluso ha prescindido de los concejales más radicales. La obsesión por la memoria histórica y por renombrar calles ha acabado como el rosario de la aurora. Carmena, llegó con la promesa de conseguir reducir los deshaucios a cero, justificaba la ocupación de las viviendas porque la gente no podía pagar el alquiler.

Lo cierto es que desde llegó al Ayuntamiento se han producido más de 12.000 deshaucios. Carmena prometió construir 4.000 viviendas y no ha construido ni 100.

Pero quizás lo más indicativo sea su política presupuestaria. El año pasado gastó solo cuatro de cada diez presupuestados. Es el mayor desdoro para un gobernante. Carmena se ha dedicado a amortizar deuda de forma anticipada.