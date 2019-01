De Haro a las 15h: "Ciudadanos es un partido bisagra, pero una bisagra muy remilgada"

Tiempo de lectura: 2



Así suenan las bisagras mal engrasadas. Bisagras mal engrasadas. Ciudadanos es un partido bisagra pero en algunos casos está siendo una bisagra muy muy remilgada, demasiado remilgada para la política. Esta tarde Moreno Bonilla va a ser oficialmente candidato a la investidura como presidente de la Junta de Andalucía después de las consultas de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet.

Se inicia así un cambio histórico por primera vez un Gobierno no socialistas en Andalucía, por primera vez Ciudadanos en un Gobierno. Pero La bisagra de Ciudadanos está resultando muy remilgada. Ciudadanos va a entrar en un Gobierno garcias a los votos de VOX, pero Rivera esta misma mañana ha asegurado que el acuerdo de VOX con el PP es papel mojado.

Rivera argumenta que no tiene ningún valor porque lo ha negociado el PP. ¡Vaya argumento¡ Los socios de tus socios son tus socios, habría que recordarle a Rivera. Mucho papel mojado no será porque gracias a ese papel Ciudadanos va a gobernar. No se ponía tan remilgado Rivera cuando apoyaba en Andalucía a un partido socialista que había llegado a la Moncloa con los votos del independentismo y de Bildu.

Para ser bisagra seguramente hay que ser menos remilgado. A lo mejor el remilgo es cosa del afrancesamiento de Ciudadanos, de Macron y de Valls que saben poco de España y menos de VOX. Rivera ha acusado a VOX de proponer la marcha atrás en libertades fundamentales. Más matizado ha estado Juan Marín que va a ser vicepresidente quien ha asegurado que las medidas acordadas por el PP y Vox no chocan con lo firmado con Ciudanos

En este espacio de radio, a esta hora, ayer mismo denunciaba la inmoralidad que supone explotar política el miedo a los inmigrantes. Pero si uno se lee lo pactado por VOX y el PP ayer no hay ni extravagancia ni radicalismo. Todo es muy suave: en inmigración cumplir las leyes, en economía bajar impuestos, en la lucha contra la corrupción, auditorias.

Y luego crear una Consejería de Familia, que falta hace, libertad de elección para los padres..todo muy suave y muy razonable. No sabemos, probablemente no lo saben ni ellos que es Vox. Si Vox es lo del martes es un horror, si es lo de del miércoles, es intercambiable con Ciudadanos o con el PP.