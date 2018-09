De Haro a las 15h: "Cataluña está en manos de un fugado de la justicia que dicta órdenes desde Warteloo"

Tiempo de lectura: 1



Ya sé que hoy no toca. Que hoy no se debe hablar más que de plagios, de tesis copias, de másters relegados. Ya sé que hoy no toca. Pero déjame que te cuente una noticia que ha sucedido en las últimas horas y que a mí me ha ayudado a entender hasta qué punto Cataluña está secuestrada. En las últimas horas, el PDECAT, que es como sabes la antigua Convergencia, había pactado con el PSOE una moción parlamentaria a favor del diálogo, pero dentro de la ley. Diálogo dentro de la ley, lo que se hartó Rajoy de reclamar. Hubiera sido muy importante que esa moción hubiera salido adelante. Aunque no tuviese más que un valor simbólico era importante porque suponía que el globo independentista comenzaba a pincharse. Si los indepes de Convergencia están dispuestos a dialogar dentro de la ley se ha pinchado el globo: puede hablarse de un acuerdo con reforma de financiación, de más transferencia de competencias (si es que queda alguna por transferir). ¿Sabéis que ha pasado con esa moción a favor de un diálogo dentro de la ley? Que Puigdemont ha obligado a retirarla. Cataluña está en manos de un fugado de la justicia que dicta órdenes desde Warteloo.