De Haro a las 15h: "Carlos de Austria no es Carles Puigdemont"

Estamos en plena celebración de la Diada, el día de Cataluña que recuerda el 11 de septiembre de 1714. Ese día Barcelona es controlada por Felipe V. Se libraba entonces la Guerra de Sucesión. Que no es una guerra entre una Cataluña independentista y el centralismo de los Borbones. La Guerra de Sucesión es una guerra europea, lo más parecido a una guerra mundial de la época, en la que se enfrentaban de un lado Francia y España y Austria, Inglaterra y Holanda de otro. Una guerra en la que son dos los aspirantes al trono de España: el propio Felipe V y el archiduque Carlos de Austria. Las instituciones catalanas, que nos todos los catalanes, se pusieron del lado de Carlos de Austria. Carlos de Austria no es Carles Puigdemont. Carlos de Austria. Rafael Casanova, líder catalán del momento, no se levanta contra la policia nacional ni contra España. Rafael Casanova, de hecho, llama a los españoles a combatir contra las tropas de Felipe V en nombre de España. La historia es la historia.