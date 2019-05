De Haro a las 15h: "El cálculo electoral del PSOE debilita las instituciones del Estado"

Tiempo de lectura: 2



"Después de haber arrastrado mucho de los pies, después de haber intentado no enfadar a los independentistas, después de haber intentado enredar al Supremo, cuando ya no le quedaba más remedio la recién elegida presidenta del Congreso, Batet, y los otros dos miembros socialistas de la Mesa del Congreso han suspendido, por fin, a los diputados socialistas acusados de rebelión.

Los muy excelentísimos señores como los llama la presidenta del Congreso están acusados de un delitos de rebelión, sedición y de malversación, o sea de haber usado la violencia contra el pueblo soberano español. La decisión se ha tomado en contra del parecer de los socios preferentes de Sánchez, los dos diputados de Podemos.

Minutos antes de que los miembros de la Mesa del Congreso se pronunciaran contra la suspensión de los acusados, Pablo Iglesias ha dado por hecho que va a entrar en el Gobierno de Sánchez.

Después de todo esto han quedado algunas cosas claras y otras menos claras.

Las cosas claras: los socios preferentes del Gobierno de Sánchez, Podemos, que pueden ser miembros de un Gobierno de Coalición consideran a los diputados acusados de rebelión como presos políticos.

Segunda cosa clara: Sánchez no puede presentarse como el presidente de centro, equidistante de Podemos y de los independentistas. Por cálculo electoral, para no movilizar voto independentista esta semana le ha hecho varios guiños, los saludos a Oriol Junqueras y el arrastrar los pies de la mesa del Congreso han sido guiños.

Tercera cosa que ha sido clara: este cálculo electoral no le ha impedido a los socialistas tensionar, incluso debilitar, las instituciones del Estado en un momento en el que el independetismo tiene planteado un choque frontal con esas instituciones. Con esa actitiud se debilita al Estado. Batet, por razones electoralistas ha querido comprometer al Supremo, cuando el Supremo tenía que quedar al margen de cualquier decisión que pudiera afectar al juicio del proces.

¿ Y que no ha quedado claro? No ha quedado claro si estos guiños al independnetismo van a ser considerados suficientes por ERC para facilitar la investidura de Sánchez. De momento el líder de ERC a la Alcaldía de Barcelona ha dicho que los socialistas son unos represores. Pero estamos en campaña. No está claro como queda la mayoría del Parlamento si estos cuatro diputados no renuncia en favor de los siguientes en la lista, en principio habrá un parlamento de 346 diputados".