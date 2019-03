De Haro a las 15h: "15 años después del 11-M, la onda expansiva de los atentados nos sigue  afectando"

Tiempo de lectura: 2



Estoy en Atocha haciendo memoria de los fallecidos, de las víctimas porque hoy, 15 años después, la onda expansiva de esos atentados nos sigue afectando. Ha habido actos durante toda la mañana y en uno de ellos, el presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, ha criticado este lunes, en el XV aniversario del atentado, que el PP todavía no haya pedido perdón por las "mentiras" sobre la autoría. Ya lo único que falta es que del otro lado salgan los elementos conspirativos sobre el 11-M.

Pero también las Primarias son noticia. El diputado del PDeCAT Carles Campuzano ha lamentado este lunes que no haya habido primarias en el PDeCAT para confeccionar las listas al Congreso de los Diputados.

Carles Puigdemont encabezará la lista de Junts per Catalunya(JxCat) a las elecciones europeas del próximo del próximo 26 de mayo como una "voz libre".

Puigdemont ha impuesto en las listas son encausados o fugados con muy pocas posibilidades ni de alcanzar el escaño, sean por las dificultades que se puedan desprender de la sentencia del juicio del 1-O o por la imposibilidad ni de conseguir el acta de diputado. Correría la lista linea dura .

Según la última encuesta de Gad 3, PP, Ciudanos y Vox no suman. Hay una subida del PSOE a 154 que suma 164 diputados con Podemos, pero en el PDECAT han sido noticia las no primarias y en Ciudadanos unas primarias muy accdientadas. Rivera fichó a Silvia Clemente, expresidenta y el sábado no pudo ser más ajustado: la ex dirigente del PP Silvia Clemente ganó al ex diputado de Cs Francisco Igea por sólo 35 votos. Pues bien, cuando la candidatura de Igea procedió a comprobar los votos telemáticos de uno en uno vio que las cifras no encajaban.La Comisión de Valores y Garantías de Cs, tras proceder a un "exhaustivo recuento" de los votos telemáticos ha conscluido que 81 votos habían salido del mismo ordenador en dos tandas.