De Haro a las 15h: "Ábalos ha hecho este fin de semana un nuevo ofrecimiento a Ciudadanos"

Se llama Peter Tabichi y se ha convertido en el mejor profesor del mundo. Trabaja en una aldea perdida de Kenia. El 95% de sus alumnos son pobres, un tercio no tiene ni padre ni madre, sus estudiantes recorren siete kilometros andado para ir a clase. Y ha conseguido de ellos que ganen el premio nacional de matemáticas. Ha montado un club de ciencia y enseña también a los padres a cultivar mejor la tierra. Se me olvidaba decir que Peter Tabichi es fraile franciscano, será que la educación tiene que ver con la vocación.

En la Comunidad Valenciana el 28 de abril votan a las elecciones generales y es la única Comunidad que también vota para elegir a su parlamento autonómico. Ximo Puig quiso adelantarlas enfrentándose al menos por una vez a Monica Oltra de Compromis. Esta mañana ha estado en esta casa Ximo Puig, el presidente socialista de la Comunidad Vlaneciana, que ha defendido que el PSOE está llamado a ocupar un espacio en el centro

Ximo Puig gobierna desde 2015 la Comunidad Valenciana con Compromis y Podemos, a pesar de cosechar el peor resultado de la historia del PSPV-PSOE, gracias al que se conoció como el Pacto del Botánico. Es curioso que Puig hable de centro en estos micrófonos porque su Gobierno, empujado por Compromis, no ha sido precisamente de centro. Su política en contra de los colegios concertados ha recibido varios varapalos del TSJV por su sectarismo. Los programas educativos se han ideologizado y Valencia ha vivido este año políticas en favor del catalanismo. La Acció Cultural del Pais Valencià, institución cercana al independentismo, ha recibido ayudas considerables de los fimantes del Pacto del Botánico.

Puig ha querido vender en Cope una supuesta actitud centrada del PSOE que no se compadece con la realidad, porque en el manual de campaña de Iván Redondo esa es una de las consignas fundamentales. Y le está funcionando, no hay nada más que ver la encuesta que publica ABC elaborada por GAD3. El PSOE mantiene su tendencia alzista durante el mes de marzo y puede obtener 134 diputados, sube 30 diputados respecto a las últimas elecciones. Según esa encuesta el PP, Ciudadanos y Vox no suman. Pero el PSOE solo suma con Podemos y con los independentistas. ¿Suma PSOE y Ciudanos? No está claro. Hay encuestas que dicen que sí y otras que no. Hoy Arrimadas ha vuelto a asegurar aunque sumen ellos nunca van a votar con PSOE.

Es la respuesta a un nuevo ofrecimiento que ha hecho Ábalos este fin de semana a Ciudadanos. El PSOE tiende la mano a Ciudadanos para ganar votantes por el centro y Ciudadanos dice que no para no perder votantes enfadado con el independentismo para ir que no se le vayan a Vox. Pero si PP, Ciudanos y Vox no suman y PSOE y Ciudadanos suman ¿No va a haber pacto entre ellos? Se admiten apuestas.