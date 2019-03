De Haro a las 15h: "Hay quien asegura que la miseria venezolana es consecuencia del imperalismo americano"

Tiempo de lectura: 2



Ha comenzado en el Parlamento Británico el tercer y último intento. El tercer y último intento para que los parlamentarios ratifiquen el acuerdo para el período transitorio desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea a finales de marzo. Ayer Bruselas hizo ua pequeña cesión para suavizar la garantía de que Irlanda del Norte no tendrá frontera, pero las perspectivas no son buenas. A estas horas parece que May va a ser derrotada, al menos eso es lo que han estado pronosticando las bolsas, y sobre todo la libra. Mal asunto.

La frase es un clásico: "Democracia es que, cuando llaman a tu puerta a las cinco de la mañana, sea el lechero". En Caracas, si alguien llama en este momento a la puerta puede ser el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (el Sebin) o las temidas FAES. Cuando alguien llama a tu puerta en Venezuela puedes ser la próxima víctima de una ejecución extrajudicial. Cuando el periodista Luis Carlos Díaz, con nacionalidad española, a la salida de la Unión Radio este lunes se vió abordado por un grupo de hombreno eran un grupos de lecheros. Eran miembros del Sebin que lo han detenido acusándole de ser el responsable intelectual de los apagones.

Cuando enciendes la luz no lucen las bombillas. El apagón que afecta a gran parte del país, dura más de 110 horas. Y ahora cuando se abren los grifos tampoco sale agua.

Eso ha provocado que en Caracas algunos grupos de vecinos estén abasteciéndose en el Guarie. El Guaire es un río absolutamente canalizado, reducido en muchos casos a arroyo, que está absolutamente contaminado. En realidad es casi una cloaca. En las últimas horas hemos visto a vecinos de Caracas recogiendo con garrafas de plástico sus aguas. Piden algo elemental en el país más rico del Caribe: que cuando se abra el grifo salga agua.

La Guardia Nacional ha intentado impedir el ascenso a Guare, mientras siguen los cortes intermitentes

Es el retrato sonoro de una población desesperada, el chavismo ha hecho de Venezuela un país sin luz, sin agua, sin comida, sin medicinas. El hambre produce desesperación y saqueos. Todavía en España hay quien asegura que esta miseria es consecuencia del imperalismo americano.

Para comprender lo que pasa en Venezuela hay que buscar los paralismos con Cuba. Después de la caída del muro, la Isla se quedó sin la ayuda de la URSS En la Cuba de los años 90, Fidel apareció en la tele para anunciar un período de escasez energética . Porque Cuba y Venezuela se parecen como dos gotas de agua, es decisivo que triunfe el proyecto de Juan Guaidó.