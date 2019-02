De Haro a las 15h: "La batalla por la libertad en Venezuela se va a librar con la ayuda humanitaria"

Tiempo de lectura: 2



Hoy se celebra el día de internet segura. Es más que necesario ser conscientes de que los adolescentes que tenemos en casa probablemente ha sufrido algún tipo de acoso por internet o por redes sociales. El pasado mes de septiembre el Pew Research Center publicó un estudio en el que el 59 por ciento de los adolescentes estadounidenses declaró haber sufrido algún tipo de Ciberbullying. Son las diez de la mañana en Caracas donde la temperatura atmosférica es de algo más de 20 grados. La temperatura política sigue muy alta. Y Guadió la va a subir algún grado más porque va a nombrar, como presidente interino que es, embajadores en los 20 países que le han reconocido. El Grupo de Lima que es el grupo de países americanos que apoyan la vuelta a la democracia reunidos en Canada han excluido el uso de la fuerza. En ese grupo no está Estados Unidos. La batalla por la libertad en Venezuela no se va a librar con armas sino con la ayuda humanitaria. La de Venezuela va a ser la guerra del pan. Estados Unidos y Colombia están coordinándose para hacer llegar esa ayuda esa semana y eso ha puesto de los nervios a Maduro. Venezuela claro que puede, podría si no estuviera bajo la dictadura de Maduro. Por muy fanfarrón que se ponga Maduro, los datos son evidentes: el 90 por ciento de los venezolanos son pobres. Para poder comer algo hay que someterse al chavismo. Seis de cada diez venezolanos han perdido once kilos en el último año. Hasta 300.000 personas corren el riesgo de morir en las próximas semanas según algunas fuentes. Rusia también se ha puesto de los nervios con el respaldo mayoritario de Europa a Guaidó: Lavrov el ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que lo de Europa es injerencia en los asuntos internos de un Estado. Tiene narices que Rusia acuse a los países de injerencia cuando la injerencia rusa en Venezuela, a cambio de petróleo, ha sido una constante en los últimos años. Y la Iglesia venezolana, ha dejado claro una vez más de qué lado está. La Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido a Maduro que deje entrar la ayuda humanitaria y ha criticado la represión. Hay sesudos analistas en España que acusan al Papa de ser ambiguo con Maduro. Debe ser que están mal informados. El Papa habla por boca de los obispos de cada país.