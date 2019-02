De Haro a las 15h: "A Podemos le ha faltado tiempo para ponerse, otra vez, del lado de Maduro"

Tiempo de lectura: 2



Si yo pudiera cantar como Rosalía, cantaría las canciones de los Chunguitos. Y aunque no canto como Rosalia, canto las canciones de los Chunguitos. Porque para cantar las canciones de los Chunguitos no hay que ser gitano, ni para cantar una saeta hay que ser católico, ni para cantar Santa Barbará Bendita hay que ser minero. Tener que explicar esto es un síntoma claro de que hemos convertido la identidad en un arma arrojadiza, ser algo -payo, andaluz o mediopensionista- no es el muro de una cárcel de la que no se sale y a la que no se deja entrar a nadie. Ocho días después, Sánchez ha pronunciado la frase que podía haber pronunciado hace ocho días. Después de estas palabras de Sánchez, han reconocido a Guaidó Alemania, Francia, el Reino Unido. Los mismos que estaban dispuesto a reconocerlo hace ochos días. Este plazo solo ha servido para convencer a Austria. A día de hoy no hay posición común de la Unión Europea, e Italia, gobernada por populismos y en la órbita rusa sigue en sus trece. Como hace ocho días. A Podemos le ha faltado tiempo, para ponerse otra vez del lado de Maduro. Por mucho que se empeñe Echenique aquí no hay dos partes en conflicto que estén a punto de entrar en una guerra civil. Aquí hay una parte, los demócratas, que solo pone muertos y otra que reprime y asesina. Es soprendente como en España hay todavía medios, televisiones y políticos que quieren ser equidistantes con un régimen asesino. Echenique ha argumentado, además, que todo esto sucede porque Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Razonamiento absurdo porque Estados Unidos ya tenía el petróleo de Venezuela hasta que la semana pasada decreto el embargo. Salvo sorpresa en Venezuela no va haber una invasión militar de Estados Unidos que es inviable. Salvo sorpresa no va a haber elecciones como ha reclamado Sánchez. Lo que me cuenta n las personas que trabajan con Guaidó es que la batalla se va a librar con la ayuda humanitaria. Sánchez ha anunciado que quiere impulsar un plan de ayuda humanitaria. Ya Naciones Unidas y otros países como Estados Unidos y Suecia han puesto en marcha esta tipo de auxilio que es esencial en una Venezuela donde Maduro ha provocado que el 90 por ciento de los venezolanos sean pobres. Está previsto que la ayuda humanitaria se ponga en puestos fronterizos en la raya con Colombia y Brasil. Si el régimen impidiera su entrada quedaría muy claro que no lo importa nada el el bien real del pueblo. Y entonces habrá una insurrección civil más radical que la que hay en este momento. Pero salvo sorpresa, la influencia cubana, y el apoyo de Rusia y de China a puntan a que la caída de Maduro no sea inmediata. Requiere paciencia y mucho apoyo internacional.