De Haro a las 15h: "La ministra de Hacienda vuelve a jugar con el calendario electoral"

La Guardia Civil ha anunciado esta mañana que va a acabar la investigación del pozo de Totalán en días. Todos estamos pendientes de esa investigación. Hoy he leído un interesante artículo en ABC de Ignacio Carbajosa en el que afirma que la excavaciones para encontrar a Julen fueron parejas a otro excavar en la profundidad de nuestro ser en busca de sentido. Se han abierto con Julen, dice el autor, preguntas que estaban enterradas. A la espera de la investigación de la Guardia Civil el Gobierno se empeña en animarnos las frías mañanas de enero jugando con el calendario electoral. Ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a jugar con el calendario electoral y asegura que si no se aprueban los presupuestos puede haber convocatoria de elecciones. Montero ha asegurado que eso lo dijo Sánchez, que sin presupuestos, no o presupuesto o elecciones. Estas declaraciones las hizo Sánchez en marzo, cuando no era presidente del Gobierno, cuando estaba en la oposición y le pedía a Rajoy que convocara elecciones. Porque lo último que había dicho Sánchez, el 12 de enero, es que iba a gobernar hasta 2020. Pues ahora parece que ni PP ni Ciudadanos tiene que estar sentados. Como se dice ahora, Sánchez no suele estar de acuerdo consigo mismo en qué hacer con los presupuestos y con el calendario electoral. En noviembre nos dijo que no iba a presentar los presupuestos si no tenía apoyo y en diciembre los aprobó aunque seguía sin apoyo. Sánchez ha demostrado con obstinación que no le importa decir una cosa y lo contraria. Todo indica que lo que ha hecho la ministra de Hacienda ha sido amenazar a sus socios, a los independentistas y a Podemos. Podemos la semana pasada le tumbó el decreto ley de alquileres y ahora no sabe dónde está, en plena crisis. Y las reuniones bilaterales del Gobierno con la Generalitat, como se vio el pasado viernes no van bien. Probablemente Sánchez nunca quiso un auténtico presupuesto, sino un proyecto de presupuesto que le permitiera aguantar durante los meses de la tramitación. Hoy mismo la Autoridad Fiscal Independiente ha dicho lo mismo que el Banco de España: no hay quien se crea la previsión de ingresos, no salen los números, faltan casi 3.000 millones. El proyecto de presupuestos en una fake.