De Haro a las 15h: 'Por fin el Gobierno de Sánchez parece que se abre a la posibilidad de reconocer a Guaidó'

Totalán y Venezuela son en este momento dos focos de atención. Los mineros están, en principio, a algo menos de la mitad de la zona donde debe estar Julen. Los trabajos se desarrollan a 60 metros de profundidad. Y ha habido que recurrir a microvoladuras. Sea cual sea el resultado del rescate, lo que está claro es que el despliege de estos días pone de manifiesto que Julen nació para ser feliz. Y pendientes de Venezuela. Parece que, por fin el Gobierno de Sánchez, se abre a la posibilidad de reconocer a Guaidó. Alemania nos ha adelantado, al menos en algunos minutos. A mediodía el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, aseguraba que el Maduro no es el líder legítimo y se mostraba dispuesto a reconocer de forma provisional a Juan Guaidó mientras se convocan elecciones. El Gobierno de Sánchez, por boca, del ministro Borrel, minutos después daba un paso adelante respecto a la posición que mantenía ayer. Ahora ya se abre la posibilidad del reconocimiento pero con condiciones. Borrell, aseguraba que ese reconocimiento se produciría en el caso de que Maduro no convocara elecciones en un plazo breve. O sea reconocimiento pero condicionado. El ministro respondía con arrogancia a la pregunta de si en este momento Guaidó es o no presidente. Los embajadores de la Unión Europea están reunidos para fijar una posición conjunta. Borrell ha asegurado que España lidera la toma posición de Europa en Venezuela. No hemos ido por delante en declaraciones en momentos decisivos. Ayer el Gobierno de Sánchez se limitó a pedir elecciones. Cuando Francia y el Reino Unido ya ayer aseguraban que Maduro no es líder legitimo. Aznar en estos micrófonos ha asegurado que Pedro Sánchez y sus ministros han incurrido en una dejación de funciones “inaceptable. Estas horas son decisivas. Y la posición de España y de Europa son decisivas para forzar la salida de Maduro. La causa de la libertad en Venezuela requiere una posición clara de España.