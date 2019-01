De Haro a las 15h: "Venezuela vive horas decisivas y los políticos españoles y europeos se retratran"

Tiempo de lectura: 2



Venezuela vive horas decisivas. Vuelven las protestas a las calles después de que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, se ha proclamado presidente legítimo y haya sido reconocido por Estados Unidos y por buena parte de los país latinoamericanos. Venezuela vive horas decisivas. Y los políticos españoles y los políticos europeos se retratan. En el caso de Sánchez lo de retratarse es literal. Sánchez no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y Moncloa se ha dedicado a enviar un video del presidente del Gobierno por un camino nevado de Davos hablando por teléfono con Guaidó. Han muerto 14 personas solo en las últimas horas en la lucha por la libertad en Venezuela y al presidente del Gobierno y a sus asesores no se lo ocurre otra cosa que mandar un video de frívolo narcisismo. El propio Guaidó ha contado en redes sociales que Sánchez le apoya pero no ha hablado de un reconocimiento como presidente. Sánchez no ha reconocido a Guaidó y por eso tampoco lo ha hecho la Unión Europea que se ha limitado a pedir elecciones. Nuestro ministro de Exteriores, Borrel, se ha quejado de la reacción lenta de la Unión Europea. ¿Y no será que esa reacción lenta tiene que ver con la falta de claridad del Gobierno de Sánchez que hasta hace unas horas seguía apostando por el diálogo con el tirano Maduro? Borrell se ha enfadado mucho esta mañana cuando un periodista le ha dicho que Macron ha sido más claro y más duro que España. Macron ha denunciado la elección ilegitima de Maduro. Borrel se enfada porque se le pida al Gobierno de Sánchez ser más claro. Si Sánchez reconociera a Guadió como presidente, Europa iría detrás. Sánchez no condena y su socio, Podemos, directamente se pone del lado del tirano. Pablo Iglesias ha calificado las protestas de los demócratas y la proclamación de Guaidó como un golpe de Estado. Podemos en toda su historia no ha perdido nunca la oportunidad de ponerse de la dictadura chavista. Echenique ha comparado lo que se vive en Venezuela con Iraq. Dice Echenique como en el caso de la invasión de Iraq que Estados Unidos quiere el petroleo de los venezolanos. Alucinante la teoría conspirativa de Podemos para no defender la democracia. El PP y Ciudadanos piden el reconocimiento de Guaidó. Es una decisión arriesgada que va a provocar más tensión pero en estos momentos es la única fórmula para derrocar al tirano. Y España tiene que estar del lado de la democracia.