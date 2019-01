De Haro a las 15h: "¿Y si Errejón, con lo de Carmena, estuviera ensayando un nuevo Podemos para él solo?"

Tiempo de lectura: 2



Como venimos contándote aquí en Cope las horas de angustia se alargan en Totalán. Los mineros que iban a excavar para llegar al pequeño Julen tendrar que esperar porque los tubos que fortalecen el pozo vertical se atascan a los 40 metros. Y hay que ensanchar ese pozo. Uno de los párrocos del Palo, el barrio de Julen en Málaga, ha escrito una carta preciosa que leeremos a las cinco. El párroco confiesa que sienta mucha pena y que el buen vivir es eso, reir con el que ríe y llorar con el que llora. Estamos pendientes de Totalán y pedientes de la crisis en Podemos que se ha convertido en el nuevo culebrón de la vida política. La izquierda, toda la izquierda, está inquieta desde que Errejón anunciara que se presenta con el partido de Carmena como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hoy la dirección de Podemos ha confirmado que Podemos presentará un candidato propio. ¿Esto qué significa? Pues significa que todos los puentes están volados. Errejón dijera ayer que lleva tatuada en la piel el nombre de Podemos y que no se va a ir del partido. Errejón se puso en modo Concha Piquer. Pero por mucho tatuaje, que ya veremos, en Podemos no quieren ni verlo. Ahora tienen que preparar una candidatura a toda prisa y su previsible fracaso en mayo puede ser la puntilla al partido que nació hace cinco meses. El PSOE que tuvo un gran problema con la emergencia de Podemos, ahora tiene un problema con la decadencia de Podemos. Porque se le complican las cosas para conservar los ayuntamientos y la Comunidades Autónomas donde ha estado gobernado con la formación de Pablo Iglesias. Hace unas horas lo ha reconocido Adriana Lastra. Aquí podríamos cantar aquello de que ni contigo ni si ti tienen mis penas remedio. Pero el que el PSOE no pueda gobernar con Podemos no quiere decir que vaya a dejar de gobernar si con Ciudadanos suma. Si en la Comunidad de Madrid hubiera un triple empate entre PSOE, Ciudadanos y PP, los de Ciudadanos estarían encantados de apoyar al PSOE para compensar el pacto de Andalucía con PP y Vox. Otra cosa sería fichar a Errejon, que es lo que también ha sugerido también Adriana Lastra en las últimas horas. Pero lo de que Errejón se intergre en el PSOE, que pierde votos, suena demasiado tranquilo para uno de los fundadores de Podemos. Todos los de Podemos lo llevan en la sangre: quieren mandar solos. ¿Y si Errejón, con lo de Carmena, estuviera ensayando un nuevo Podemos para él solo?