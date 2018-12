De Haro a las 15h: "Sánchez ha querido zurrarle a Cs y PP por negociar un cambio andaluz con ayuda de VOX"

Tiempo de lectura: 2



Pedro Sánchez ha estado hoy en territorio comanche. El presidente del Gobierno ha comparecido en el Senado que es territorio comanche porque es la cámara donde el PP tiene mayoría absoluta. Sánchez ha ido a la Cámara Alta pero no para hablar de su tesis como le había solicitado la oposición sino de su gestión. Sánchez ha querido dejar dos mensajes. Primer mensaje de Sánchez. Al mismo tiempo que los abogados de los políticos presos cuestionaban al Supremo en el día en el que comenzaba el juicio por el proceso de secesión, al mismo tiempo que su vicepresidenta anunciaba que la reunión entre Torra y el presidente del Gobierno se va a producir, el presidente del Gobierno ha querido zurrarle a los partidos constitucionalistas, a Ciudadanos y al PP por estar negociando un cambio en Andalucía que saldrá adelante con los votos de VOX. Les ha acusado de involución a cambio de sillones y de hacer un viaje a las cavernas. Primer mensaje, Sánchez se reunirá con Torra pero no quiere reuniones ni quiere nada con PP y Sánchez. Vox es un viaje a la caverna. ¿Y Podemos? Alguien con el que trabajar codo con codo. Ya lo decía hace un año Sánchez en la Sexta. Este mensaje de Sánchez llega después de que ayer Ciudadanos parara en Andalucía el reloj en las negociaciones. Ciudadanos quiere negociar con los socialistas la mesa del Parlamento andaluz y su abstención. Pues esta mañana ya ha recibido Ciudadanos su respuesta. Los de Rivera le han tendido la mano al PSOE y el PSOE le ha respondido acusándole de viajar a la caverna. En las últimas horas Juan Carlos Girauta ha apostado por un diálogo por un PSOE no sanchista. No existe el PSOE no sanchista del que habla el gran Girauta. Primer mensaje: mano abierta al independetismo, mano cerrada al constitucionalismo. Segundo mensaje: subida de salarios a funcionarios. Esta subida ya estaba pactada con Rajoy. El problema es que la subida a los pensionistas y a los funcionaros, con un claro componente electoral, supone 6.200 millones de gasto. Y sin presupuesto porque no tenemos presupuesto, sin ingresos adicionales, eso supone disparar el gasto.