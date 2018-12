De Haro a las 15h: "Hoy Podemos ha dado la nota al no aplaudir al rey emérito"

Tiempo de lectura: 2



Hoy es 6 de diciembre, día de fiesta. El día de la Constitución es un día de fiesta porque hace 40 años los españoles decidimos superar más de siglo y medio de enfrentamiento. Ahora hay quien quiere resucitar las dos Españas, las tres Españas, las veinte Españas. Por eso hay que agradecer a nuestros padres y abuelos, su voluntad de reconciliación que fraguó en la Constitución del 78. Es lo que ha hecho el Rey Felipe VI. Ha habido fiesta en el Congreso. En esta ocasión si ha estado invitado el Rey Don Juan Carlos. El Rey emérito y la Reina Doña Sofia han sido acogidos con aplausos. Después de un formidable discurso de la presidenta Ana Pastor en la que ha pedido renovar el gran pacto Constitucional el Rey ha defendido los ideales constitucionales.Podemos han dado la nota: no han querido aplaudir al Rey Emérito.No han estado los parlamentarios del PDeCAT, ERC, y Bildu. Una parte considerable de los diputados que han hecho presiente a Sánchez. Los de Podemos pueden pueden aplaudir o no saludar a los reyes como han hecho porque hay una estupenda Constitución en vigor. 40 años después los españoles hacemos una valoración positiva de la Constitución. Un 85 por ciento de los españoles, según una encuesta publicada por GAD3, pensamos que la Constitución ha sido positiva. Dicho de otro modo, los que están contra la transición, los que consideran la cárcel la Carta Magna son una minoría. Eso sí no son pocos, según esa encuesta, que reclaman una reforma. El asunto es complicado porque la necesaria reforma puede ser utilizada por los que no quieren mantener el pacto vivo de la transición para desestabilizar en un momento muy delicado. Sánchez ha insistido hoy en esa reforma, cuando solo tiene 80 y pocos diputados. 40 aniversario de la Constitución en un momento en el que España se polariza como probablemente no se ha polarizado en las últimas cuatro décadas. También había hace 40 años quien no quería monarquía sino república, también había hace 40 años quien no quería un estado autonómico sino un estado centralizado. Pero hace 40 años había algo que ahora, por desgracia, estamos perdiendo: la memoria viva de las consecuencias trágicas de lo que significa convertir al otro, al diferente, en enemigo. No por casualidad la imagen de la transición, de lo que hizo posible la transición es el cuadro de Juan Genovés, el abrazo.