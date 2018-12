De Haro a las 15h: "Se rompió el cántaro del PSOE en las elecciones andaluzas y Sánchez ya hace cuentas"

Tiempo de lectura: 2



Ya saben que aquí llamamos al presidente el lechero Sánchez. Nos gustan las fábulas de siempre y el presidente del Gobierno se parece mucho a lechera del cuento, siempre haciendo cuentas de lo que va a ganar, hasta que el cántaro se rompe. Se rompió el cántaro del PSOE en las elecciones de las andaluzas y el presidente del Gobierno ya está echando cuentas. Anoche anunció, fiel a sus costumbres de desmentirse a sí mismo, que ahora sí va a presentar los presupuestos. El lechero Sánchez echa cuentas: la cuenta de los independentistas: cree que el buen resultado de Vox puede servir para meterles presión y si no la operación de los presupuestos no sale adelante, convocar elecciones. Por eso el lechero Sánchez ha hecho publicar hoy y CIS de urgencia que le favorece. En los nuevos cálculos del lechero Sánchez es esencial que el ascenso de VOX sea percibido como una emergencia democrática. En la entrevista que le hicieron ayer en Tele 5 quería hablar a toda costa de Vox. Y la ministra Delgado ha vuelto en las últimas horas ha hablar de Vox como un partido no democrático. La ministra Delgado, dándole voz al lechero Sánchez, como muchos otros quiere presentar a VOX como un partido antidemocrático y contrario a la Constitución. No es lo mismo ser antidemocrático que contrario a la Constitución. También Podemos es contrario a la Constitución, es un partido republicano. Que un partido quiera reformar, cambiar la Constitución, no es anticonstitucional. Es perfectamente constitucional. Tan democrático es VOX como Podemos, Podemos como Vox, siempre que sus actuaciones estén dentro de la ley, siempre que no recurran al escrache. Otra cosa es que no nus gusten los extremismos, que no nos guste el voto del enfado, preferimos partidos más constructivos. Otra cosa es ERC y el PDECAT. Porque ERC y el PDECAT son partidos que han querido cambiar el orden constitucional saltándose la ley en el proceso secesionisa. La Fiscalía de hecho asegura que lo han hecho con violencia. Lo paradójico es que la ministra Delgado llame no demócratas a los de VOX y Sánchez busque el apoyo del PDECAT para sacar adelante los presupuestos. El diputado del PDECAT Ferran Bell ha pedido de nuevo un referendum de secesión que es ilegal, contrario a la Constitución