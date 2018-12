De Haro a las 15h: "Nada explica mejor lo que está pasando que las fábulas de siempre"

Tiempo de lectura: 2



La resaca de las elecciones andaluzas se ha convertido en una historia de cuento. Nada explica mejor lo que está pasando que las fábulas de siempre. En la fábula de las andaluzas tenemos esta tarde cuatro personajes: el sapo, el lechero, la cigarra, y la liebre. Vamos a empezar el relato de este cuento del sapo y del buey. El sapo creció sano y saludable en la bonita laguna andaluza. No se había visto nunca un sapo tan saludable y tan grande que creciera tanto. El sapo, sin embargo, quiso hincharse tanto para parecerse al buey que acabó mal, te ahorro los detalles. El sapo es decisivo, sin el sapo no habrá cambio, pero el problema es que el sapo, de momento, sigue diciendo que quiere sel el buy en la charca. José Manuel Villegas, en Herrera en Cope, ha vuelto a defender que Juan Marín tiene que ser el presidente de la Junta de Andalucía. Le ha pedido la abstención a PP y a PSOE . Estamos en la resaca electoral y estas cosas se dicen un día, una semana, hasta un mes. Lo malo es que Ciudadanos a base de repetirlas acabe creyéndoselo. Tal y como están las cosas, con el enfrentamiento abierto en Susna Diaz y Pedro Sanchez, con la voluntad de Susana Díaz de no marcharse de la dirección del PSOE, al lustroso sapo de Ciudadanos Susana, la cigarra, le va a tentar para que no apoye a Juan Moreno. Ya hay en marcha una campaña para defender que una investidura propiciada por VOX es una investidura poco menos que diabólica y que un partido decente como Ciudadanos no puede votar del mismo modo que Vox. El sapo sabe que es un sapo, sabe que impedir un cambio en Andalucía es un suicido. Pero la cigarra Susana le va a intentar encandilar con sus músicas. Y en los próximas semanas, en los próximos meses, se va a crear un ambiente irrespirable en torno a una investidura propiciada por VOX.