De Haro a las 15h: "Las elecciones andaluzas de ayer no son cualquier cosa. Son históricas"

Cambio es cambio. Cambio en Andalucía es que deje de gobernar el PSOE, que de el PSOE deja decidir después de 36 años y después de que una mayoría de andaluces haya apostado por un relevo histórico. Las elecciones andaluzas de ayer no son cualquier cosa. Son históricas. La primera vez que es posible un relevo. ¿Lo tiene claro Ciudadanos? En Herrera en Cope el candidato Juan Marín ha asegurado que si hay “un escaño más de cambio se logrará un acuerdo y lo pondremos en marcha”. Un escaño de mas ya hay. Hay cuatro escaños más, PP, Ciudadanos y Vox suman 59, cuatro más que la mayoría absoluta. Pero Juan Marín quiere presidir la Junta . ¿Por qué le toca a Ciudadanos ahora? ¿Por qué les toca si son la tercera fuerza y tienen casi 100.000 votos menos que el PP? ¿Hasta dónde está dispuesto Ciudadanos dispuesto a llevar su pretensión de presidir la Junta? Sería incomprensible que Ciudadanos frenara el cambio o provocara una repetición de las elecciones por poner a su candidato como presidente. Juan Marín ha dicho que quiere ser presidente con los votos del PSOE. ¿Pretende Ciudanos llegar a un nuevo acuerdo con los socialistas para que cambie todo y no cambie nada? Rivera dijo en el final de campaña que no iba a rechazar los votos de Vox. ¿Por qué quiere ahora Ciudadanos buscar al PSOE? Hay muchas cosas que analizar del resultado de las elecciones andaluzas. Vox es una de las grandes novedades en estas elecciones andaluzas y puede ser un nuevo fenómeno nacional. Vox recoge el lógico cansancio de muchos electores hacia la corrupción. Vox recoge el rechazo de los excesos en el modelo autonómico. Vox recoge mucha repulsión hacia el independentismo. Los extremos se retroalimentan y un año después del intento de secesión en Cataluña muchos sienten la necesidad de afirmar la unidad de España. Vox recoge también la mala gestión de la crisis migratoria. Pero no se soluciona nada levantando muros. Hay que defender sin duda la vida, la del no nacido, y la del que se está ahogando en el Estrecho.