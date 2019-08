De Haro a las 15:30h:"Si una mujer musulmana quiere usar un velo pertenece a su libertad"

Muy buenas tardes. Hoy ha entrado en vigor una norma que se aprobó hace tiempo en Holanda que establece la prohibición del burka. Se prohíbe todo tipo de tiempo que no permita identificar el rostro. Esto es un asunto complejo que permite conocer un poco más el Islam,que en Europa hay alguna realidad importante. Lo que se prohíbe es el burka, que no permite ver nada. Hay razones de seguridad, de orden público. Es lógico que se prohíba a las personas que vayan por la calle o entren en establecimientos públicos, estando completamente cubiertos porque por razones de seguridad es necesario que conozcamos la identidad del que tenemos enfrente. Otra cosa diferente es la prohibición sistemática del velo islámica. La ley de libertad restringida de símbolos religiosos en Francia impide que en una universidad o instituto se use el velo. Hay que hacer una aclaración, el velo no es una normativa necesariamente islámica. Se puede ser perfectamente musulmana y no usar velo. Pertenece a la tradición sadafista de los países del Golfo Pérsico. Ahora si una mujer por razones de identidad o de reivindicar un signo religioso quiere usar un velo que no le tapa la cara completamente, a mi me parece difícil argumentar que no pueda usar. Pertenece a su libertad. Igual quien se viste de cierta manera, quien siendo monja se pone una toga. ¿Por qué las mujeres musulmanas no se van a poder poner un velo?