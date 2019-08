De Haro a las 15:30h:"Los malos resultados educativos tienen que ver con la situación de los profesores"

Muy buenas tardes. Te vamos a contar los detalles de la comparecencia de Pedro Sánchez tras la entrevista con el rey. En síntesis, él se considera ungido por el resultado electoral pero no parece dispuesto a hacer gran cosa para ser el presidente del Gobierno. Antes de este asunto vamos a ocuparnos de otro tema, la formación de los profesores. En Cataluña se rechaza a 1 de cada 3 aspirantes al grado de magisterio. Este asunto nos plantea de nuevo algo que quedó pendiente. Tenemos unos resultados educativos que son muy malos, fracaso escolar, etc. No debatimos seriamente qué hacemos con los profesores. Se debe abrir el debate sobre si la formación de nuestros maestros es buena o es mala. Si los resultados educativos son malos, algo tendrá que ver con la situación de los profesores. En su momento, PP y Ciudadanos hablaron de un MIR para los profesores. Aquello no prosperó. ¿Habrá que plantarse en algún momento con seriedad cuál es el mejor modo de formar a nuestros profesores? ¿Habrá que plantearse si el nivel de nuestros maestros es el adecuado? ¿La valoración social es la correcta? España tiene una tasa de paro del 14%, tiene mucho que ver con la estructura productiva, esto a su vez tiene que ver con la falta calidad de la enseñanza, y esto último más tarde o más temprano remite a la formación de los profesores. Mientras estas cuestiones esenciales no se debaten aquí estamos a las jugadas tácticas de los partidos políticos.