De Haro a las 15:30h: "La violencia que se ha producido hoy en Francia no es nueva"

Pendientes de Venezuela, de las manifestaciones que se están produciendo el 1 de mayo aquí en Madrid, de lo que han dicho los políticos y de los incidentes violentos que se han producido París. Más violencia en Francia.Grupos violentos se han enfrentado a la policía con motivo de las concentraciones del 1 de mayo. Esta es una violencia que no es nueva. Llevamos semanas, meses de violencia por parte de los chalecos amarillos. Hoy se han juntado en París los chalecos amarillos, los sindicatos tradicionales y los grupos violentos y han querido enfrentarse a la policía. Hay tres españoles detenidos. ¿Qué está pasando en Francia? Es difícil comprenderlo. Macron está en una popularidad del 25%, es uno de los niveles más bajos para un presidente de la República. Algo repuntó durante los días posteriores al incendio de Notre Dame por el llamamiento a la unidad internacional pero hay un cuestionamiento por parte de ese movimiento transversal de los chalecos amarillos, que es un movimiento claramente violento. Lo que ha hecho Macron en la últimas semanas es una especie de debate nacional, compareció en su primera rueda de prensa para explicar medidas como la bajada de impuestos, el trato favorable en las pensiones, es decir, intentando recuperar un poco de popularidad, pero la crisis institucional es muy seria. ¿Quién lleva la razón? Es muy complicado hacer un diagnóstico blanco o negro aquí. Los últimos presidente de la República han intentado cambiar ciertas cosas en Francia, que está acostumbrada como digo a un nivel de protección del Estado del Bienestar muy alto, pero los franceses se resisten. Eso haría pensar que los chalecos amarillos son la expresión de un Occidente acostumbrado a vivir demasiado bien. Esa podría ser una explicación. Luego, miras otros datos y te quedas un poco más perplejo. No es lo mismo la vida en las grandes ciudades francesas que en un medio rural de donde vienen fundamentalmente los chalecos amarillos. No es fácil hacer un diganóstico, pero lo que es evidente es este mundo rural francés que, por otro lado, ha tenido durante muchos años muchas ayudas. Probablemente lo que está sucediendo en Francia sea el reflejo de un Occidente perplejo que siente que vive una precariedad excesiva y que no confía ya en sus instituciones. Es un caldo de cultivo para el populismo, la violencia y es un aviso grande aunque los fundamentos quizás no estén muy justificados, pero no se puede dar la espalda. Macron era el hombre que iba a salvar Francia, pero es un hombre de élite, desvinculado de lo que está pasando en Francia. Muchos retos y preguntas sobre lo que está sucediendo en Francia.

