De Haro a las 15:30h: "Es una buenísima noticia que se empiece a hablar de Gibraltar como colonia"

A estas horas de la tarde, tenemos una buena noticia. Un éxito de la diplomacia española. En el Consejo Europeo, que se estaba celebrando hoy, se tenía que tratar un documento sobre cómo quedaba la relación del Reino Unido con el espacio Schengen. Una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea, cuáles son las condiciones para viajar en entre el Reino Unido y aquellos países que forman parte del Espacio Schengen. Si uno forma parte del espacio Schengen, no tiene que llevar pasaporte ni visado. En ese documento, hay una conquista muy importante, porque se habla por primera vez de Gibraltar como de una colonia. Este texto todavía no es definitivo, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y regirá a partir del momento en que haya un Brexit, pero el mero hecho de que en ese documento se defina a Gibraltar como una colonia es fundamental porque el Reino Unido siempre ha negado que lo sea. Es una colonia arrebatada en su momento a España. Esto es muy importante, porque hay unas regulaciones muy precisas en el derecho internacional sobre las colonias. No hay derecho a tener colonias. La colonia uno de los pocos casos en los que el derecho internacional reconoce la posibilidad de la autodeterminación, no lo entiende como un territorio soberano del país que tiene la colonia. Por eso es tan importante que en este texto, no definitivo, se reconozca a Gibraltar como colonia. El enfado del Reino Unido es notable. Que se enfaden. Es lo que tiene el Brexit. Es lo que tiene estar a punto de irse de la Unión Europea. Ahora, los que nos hemos quedado somos nosotros y la posición de la Unión Europea no la marca el Reino Unido. Si os vais, perdéis la silla. Británicos os vais. Nosotros nos vamos. Gibraltar es una colonia. Las colonias tienen que ser evacuadas. Lo dice el derecho internacional y lo dice Naciones Unidas.