De Haro a las 15:30h: "Ya tenemos fecha para que se inicie el juicio al proceso secesionista en el TS"

Ya tenemos fecha para que se inicie el juicio al proceso secesionista en el Tribunal Supremo. Las cuestiones previas, que es una fórmula que utilizan los juristas para referirse al inicio del juicio cuando se resuelven cuestiones preparatorias por llamarlas de alguna manera, van a tener lugar el próximo 18 de diciembre sin los acusados. Empieza el juicio del procés, un juicio que va a ser importante. Sobre la pretensión de hacer a Cataluña una nación independiente, sobre los sucesos de algo más de un año hay muchas versiones, se han contado de muchas maneras. Así es la ideología, ¿No? No te permite está en la realidad si no en las interpretaciones. En medio de tanta confusión, en medio de tanta versión y contraversión, pues la verdad jurídica, que no es una verdad completa, seguramente sirva para poner un cierto orden sobre, al menos lo que sucedió. Hay quien dice que fue una manifestación pacifista con cánticos y flores. La verdad jurídica no lo es todo, pero cuando un tribunal serio como el TS establezca cuáles son los hechos, luego ya veremos cuál es el tipo penal que se le adjudica. Rebelión o no. Sedición, pero en este mar de confusiones intencionadas, la verdad jurídica será como un tablón a flote en el que nos podremos agarrar.