De Haro a las 15:30h: "La situación en Gaza es absolutamente desesperada"

Tiempo de lectura: 2



Parece que tenemos buenas noticias de Oriente Próximo después de un fin de semana tremendo, porque los enfrentamientos entre Hamás e Israel han dejado 31 palestinos muertos y 4 israelíes también muertos en unos enfrentamientos que son los más importantes después de la guerra de 2014. En los últimos años, ha habido 4 guerras en Gaza. Parece que se abre paso una posible tregua como siempre mediada por Egipto. La situación en Gaza es absolutamente desesperada. Yo estuve hace menos un año allí. Es una franja de terreno muy estrecha, son 50 km2 donde vive una población de 2 millones. Las condiciones que ha impuesto Irsael y Egipto de bloqueo provocan que el abastecimiento sea muy complicado, muchas de las personas que viven allí no ha salido nunca, etc. Es un inmeso campo de refugiados. Por una parte, los islamistas de Hamás han convertido a esa población palestina en una población que rehén. Una prisión a cielo abierto por la voluntad de enfrentamiento directo de Hamás contra Israel. Es la manera que tienen ellos de mantener a sus líderes en el poder. Por otra parte, también hay una gravísima irresponsabilidad del lado israelí. El bloqueo es absolutamente inhumano. No es el momento de contar los detalles de lo que supone entrar en la franja de Gaza, pero la situación humanitaria es difícilmente imaginable.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android