De Haro a las 15:30h: "Que el Papa pise suelo del golfo es todo un éxito"

En estos minutos, el Papa Franciso está haciendo una intervención en Emiratos Árabes Unidos y ya solo esta frase que acabo de decir es un notición. Vamos a ir analizándolo a lo largo de la tarde a través de varias conversaciones, pero el hecho de que un católico, el jefe de los católicos haya podido viajar hasta ese país es una buena noticia, porque hay una rama del Islam, la imperante en Arabia Saudí y en buena parte de los países del golfo, la salafista, derivada del suní. Una rama muy integrista, muy purista que considera que toda la península arabiga es un santuario, es la tierrra de Mahoma y que no puede ser pisada, visitada ni utilizada para el culto de otra religión que no sea el Islam. Siendo así, es especialmente relevante que el Papa pise suelo del golfo es un éxito. Eso significa que hay dentro del golfo pérsico, un país que está dispuesto a recibirlo, excucharlo y a que celebre una misa. Analizaremos a lo largo de la tarde qué significa, qué implicaciones tiene, veremos qué dice el Papa, intentaremos entender por qué ha sucedido, pero este no es un titular solo para la sección de religión. Esto tiene unas implicaciones geoestratégicas de primer nivel. Vamos a dejarlo de momento aquí, no vamos a contar más cosas de todo lo que implica todo ese dicurso y la visita que el Papa está haciendo.