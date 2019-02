De Haro a las 15:30h: "¿Por qué Rusia tiene interés en intervenir en las elecciones europeas?"

Tiempo de lectura: 1



La Unión Europea ha advertido hoy del peligro que puede suponer la activdad cibernética de Rusia con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Ya hay precedentes de la intervención de Rusia. Se está investigando, hay caso abierto en Estados Unidos, pero los indicios son muy concluyentes. También los hay de lo que hizo Rusia el referéndum del 1 de Octubre. Fake news, redes sociales y, en definitiva, desestabilización. ¿Por qué Rusia tiene interés en intervenir en las elecciones europeas? ¿Por qué quiere desestabilizar o apoyar al independentismo? Hay varias razones. La primera razón es de carácter geoestratégico. Rusia, que es una potencia muy pequeña y su economía es similar a la nuestra, con muy poca población y dinero, pero en ese mundo líquido y confuso en el que estamos, le conviene el mayor de los desórdenes. No le interesa que haya una Unión Europea fuerte, potente. A Rusia le interesa la inestabilidad, que no haya sujetos internacionales sólidos, potentes, etc. Hay otra razón muy práctica y concreta. Cuanto más desorganizada este la Unión Europea, más fácil séra hacer negocio con el gas. El gas de Rusia tiene un importancia en Alemania, Austria, etc. Si la UE está menos estable, este gas lo venderán más fácil y con menos objecciones para que lo compren. Razones políticas, razones económicas para una guerra de desinformación que es lo que va a hacer Rusia con motivo de las elecciones de mayo.