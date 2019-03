De Haro a las 15:30h: "No podemos olvidar la lucha que libra Venezuela por la libertad"

Tiempo de lectura: 1



Venezuela ha sido noticias en las últimas horas porque buena parte del país se ha quedado sin luz. Los cortes han afectado principalmente a Caracas, pero también a muchos otros estados. En algunos casos ha sido de más de 16 horas. Esto en un país en el que los cortes son ya habituales, esto no es nuevo, en el que la abastecimiento de comida y de medicinas es muy difícil, agudiza la situación de precariedad y de Estado fallido, esa es la expresión correcta. El chavismo ha hecho de Venezuela un Estado fallido en el que ni siquiera el Gobierno tiene la capacidad de garantizar el suministro eléctrico. Esto lo agrava la inseguridad. Caracas es probablemente la ciudad más insegura del mundo y si encima no hay luz, lo que puede haber pasado en las últimas horas es tremendo en esa ciudad y la culpa la tiene el imperialismo, el enemigo exterior, según Maduro. Un síntoma más de que el país que por recursos naturales es el más rico es incapaz con la dictadura de Maduro de mantenerse en pie. No podemos olvidar la lucha que libra Venezuela por la libertad y hay que pedirle al Gobierno que cuanto antes cambie la política que tanto el PSOE con el PP han tenido con los refugiados venezolanos. Está siendo de una falta de generosidad notoria. La política de restricción de la concesión de asilo no tiene justificación alguna. Hay que cambiarla cuanto antes.