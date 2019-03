De Haro a las 15:30h: "No podemos estar escuchando teorías conspirativas sobre Venezuela en España"

Tiempo de lectura: 1



Sigo en Atocha en este día en el que se cumplen 15 años de los atentados que sacudieron la capital. Hablaremos despacio de este asunto, en este momento es hora punta y estoy junto a una de las vías donde estalló una de las bombas. A esta hora mucha gente vuelve después de su jornada de trabajo. A las 16 hablaremos de lo que pasó pero ahora voy a centrarme en Venezuela. Más de 3 días sin luz. El régimen fallido chavista es incapaz de restablecer la corriente eléctrica en al menos 16 estados. Han muerto ya 17 personas como consecuencia de este largo corte de luz. Sigue Nicolás Maduro echándole las culpas a los americanos. Si no puede resolver un problema, siempre lo hace. Ha dicho que esto es un sabotaje que impide que funcione la central eléctrica y dice que va a presentar pruebas ante la ONU. El hombre que tiene el control sobre Venezuela es incapaz de que su Gobierno garantice el suministro eléctrico. Lo que es sorprendente es que la versión del enemigo exterior, la conspiración estadounidense, se la están comprando en España. Hay quien en redes sociales, referente de un partido de parlamentario, en concreto Podemos, está defendiendo que Venezuela es víctima de una conspiración. Sorprende hasta que punto es uno capaz de negar la evidencia. No sé si son los favores debidos, la absoluta ideologización. Lo que hace falta en Venezuela es unas elecciones libres, que se quite el dictador y que ese país, que tiene como digo los recursos más importantes del Caribe y buena parte de América Latina, pueda gestionarlo con libertad y democracia pero lo que no podemos es estar escuchando teorías conspirativas aquí, en España.