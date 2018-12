De Haro a las 15:30h: "Pedro Sánchez quiere cambiar a los padres de la Constitución"

Tiempo de lectura: 1



Estamos ya en modo electoral, aunque en realidad, nunca dejamos de estarlo con Pedro Sánchez en el Gobierno. Ya saben que va a presentar los presupuestos probablemente buscando que se lo rechacen los independentistas para parecer como muy constitucionalista. Está muy interesado en hablar de VOX para que se movilice un voto que él llama de resistencia al Gobierno. Ya lo ha dicho la ministra Delgado. Y además, está en modo hiperfeminista. Tan hiperfeminista que quiere cambiar a los padres de la Constitución. Pero vamos a ver cuál es el fondo del argumento, porque es difícil de encontrar. Necesitamos una reforma de la Constitución, porque los que la redactaron eran hombres. Claro, y como solo había hombres en la ponencia constitucional eso hace que esa Constitución no sea válida. ¿Este es el razonamiento que está haciendo Sánchez? Hace falta valor para establecer esta conexión absolutamente ilógica. Aquí lo que importa es si la Constitución vale o no vale, si nos sirve para convivir, si es un buen marco de referencia o vas a hacer una cuotas feministas retroactivas. ¿Alguien piensa que con este tipo de declaraciones realmente se contribuye algo a la igualdad que es muy necesaria y que todavía no tenemos entre hombres y mujeres? Venga ya, hombre, venga ya.