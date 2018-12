De Haro a las 15:30h: "Bienvenidas las peticiones de perdón, aunque habrá que ver si son sinceras"

Tiempo de lectura: 1



Pablo Iglesias, que ha comparecido hoy en el Senado, en la Comisión de financianción irregular de los partidos políticos ha pedido perdón por dos cosas: por su condescendencia con el régimen chavista totalitario de Venezuela y por sus intolerables declaraciones machistas sobre Mariló Montero. Bien está que se pida perdón y bienvenidas las peticiones de perdón, aunque habrá que ver si el arrepentimiento luego es realmente sincero. Aquí lo que hay que reclamar es que se utiliza la misma vara de medir para todo el mundo, que se admita de una vez por todas que lo que es intolerable para unos también lo es para otros. Podemos no tiene superioridad moral. Si otro partido político hubiera hecho unas declaraciones como las que hizo Pablo Iglesias le hubiera caído algo mayor. Si otro partido hubiera ensalzado un partido totalitario de derechas hubiera sido peor. Yo el primero. Lo que no puede ser es que se le otorgue una superioridad moral de modo que durante meses y años la gente de Podemos no haya condenado el régimen totalitario, haya afirmado que comen tres veces al día y no pase nada o que se hagan declaraciones bestialmente machistas. Bien está que se pida perdón, pero que no se aplique una doble vara de medir. Que lo que exige a uno se le exija a otros. Luego ha estado bastante más exaltado cuando le han hablado del dinero que llegaba de Venezuela, pero de eso hablamos en otro momento de la tarde.