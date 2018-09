De Haro a las 15:30h: "Nuestra Transición se nutrió del perdón y la promesa"

Tiempo de lectura: 1



No me apeo por mucho que desde la cátedra del rencor se siga atacando a la reconciliación entre los españoles y a quien la defiende. Comprendo a los que creen que hay todavía alguna cuenta que saldar. Pero no me apeo, es un motivo de orgullo para todos los españoles que dos combatientes de la batalla del Ebro aparezcan juntos en un vídeo. Como ha escrito este fin de semana con maestría Fernando Vallespín en 'El País', extraña que Podemos siga manteniendo abierta la herida del enfrentamiento civil. Nuestra Transición se nutrió de dos elementos a esenciales para una vida común exitosa: el perdón y la promesa. El perdón, ayuda a sanar las heridas del pasado; la promesa, asienta los pilares sobre los que construimos el futuro. Como periodista, he estado en algunos de los frentes de las últimas guerras: en la de Siria y en la de Iraq. También he escuchado los testimonios de personas que sufrieron la guerra de los balcanes. Y cuando has escuchado el llanto de las viudas, cuando has visto la espiral de resentimiento que provoca muerte, destrucción y devastación desde muy dentro gritas: nunca más. Nunca más a la guerra y a sus resentimiento. Cuando has estado en la Guerra, en la guerra de verdad, valoras como un milagro el abrazo de dos antiguos combatientes. Ese milagro es un tesoro para todos los españoles.