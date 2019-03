De Haro a las 15:30h: "O nos ponemos las pilas o estaremos desconectados de nuestros adolescentes"

Tiempo de lectura: 1



Nueve de cada diez adolescentes, chicos y chicas entre 14 y 16 años disponen de entre 2 y 5 dispositivos digitales. Ya no es solo el teléfono móvil y la tableta. Ya hay más cacharros. Esto les hace estar en riesgo de una cosa que se llama la nomofobia y el enganche digital. La nomofobia es el miedo a no tener móvil. El 90% de los adolescentes tienen un perfil propio en alguna red social y si no tienen red social se sienten poco integrados o relacionados con su entorno. Los chicos utilizan el móvil o las tabletas para escuchar música, para mirar páginas en las que divertirse, para mantenerse en contacto con las personas con las que habitualmente se relacionan, lo que no quiere decir que las relaciones sean reales. Las relaciones suelen ser en muchos casos virtuales. Los adolescentes utilizan las redes sociales para sentirse integrados en un grupo. No eres nadie si no estás en Instagram. Todos estos datos los ha puesto de manifiesto un informe que ha hecho la FAD, porque la dependencia digital tiene ventajas pero plantea problemas de dependencia. Hay un último capítulo de ese informe sobre el uso de los móviles o dispositivos digitales. El último capítulo está dedicado al apoyo de padres y profesores y lo que dicen los chicos entrevistados es que no se sienten apoyados por parte de padres y profesores que están en otro mundo. No saben de qué se ocupan digitalmente los adolescentes. Este capítulo habría que enmarcarlo. Padres y profesores: o nos ponemos las pilas o estaremos desconectados del mundo virtual al que pertenecen nuestros adolescentes. Ha habido una mutación genética, es otra especie, es la especie "digitalis" que exige a padres y profesores ponerse las pilas.