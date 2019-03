De Haro a las 15:30h: "Se nos hace difuso el valor de la vida"

Tiempo de lectura: 2



A menudo utilizamos la palabra crisis. La crisis económica ya afortunadamente parece que ha quedado atrás, pero hablamos de crisis social, de crisis política, de distanciamiento entre los votantes y los partidos políticos, otros hablan de crisis cultural y uno se da cuenta de hasta qué punto estamos en crisis, porque las cosas más evidentes, las más sencillas se difuminan, están cada vez menos claras y lo que está cada vez menos claro es el valor que tiene la vida. Nos cuesta entender el valor de la vida de los inmigrantes que se lanzan al estrecho. Pensamos que la solución está en poner muros más altos. Nos cuesta trabajo entender el valor de los que vienen de fuera y pensamos muchas veces que los inmigrantes tienen la culpa de todo y nos cuesta entender también el valor de los que no han nacido. Tanto es así que en algunos casos se llega incluso a pensar que el aborto no es un fracaso sino que es la solución. En COPE te lo estamos contando. A lo largo del día de hoy, trabajadores del SAMUR social de Madrid según algunos testimonios que han recogido nuestros compañeros han presionado a mujeres sin recursos para abortar como solución para afrontar su situación. Sin criminalizar, sin juzgar se puede reconocer fácilmente que el aborto más que una solución es más bien un fracaso, pero esto cada vez es menos evidente al igual que la vida del que viene de fuera, aunque no sea español, vale tanto como la de un español. Se nos hace difuso el valor de la vida, porque el aborto se nos ocurre que es una solución y los servicios sociales llegan a imponerlo como remedio a los problemas y pensamos que las solución es poner muros muy altos, que no se recoja a gente en el Mediterráneo y que no vengan más inmigrantes. Eso nos da la profundidad de la crisis en la que estamos, que las cosas más sencillas, más evidentes ya no son evidentes para nosotros.