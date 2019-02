De Haro a las 15:30h: "La ministra de Educación ha pedido a los diputados una voluntad real de acuerdo"

Tiempo de lectura: 1



La ministra de Educación ha estado en el Congreso y ha anunciado que pronto llegará el proyecto de ley para reformar la ley educativa y ha pedido a los diputados que demuestren voluntad real de acuerdo. El gobierno socialista cuando estaba en la oposición se levantó de la mesa en la que se intentaba fraguar un pacto educativo. El gobierno socialista, sin diálogo alguno, con otros grupos políticos, a toda prisa y a todo correr ha puesto en marcha una contrarreforma educativa, porque esa es la manera correcta de llamarla y ahora va la ministra al Congreso y dice que los diputados tienen que tener voluntad real de acuerdo. Dicho de otra manera: “yo hago lo que me parece, a vosotros no os escucho y lo que tenéis que hacer es mostrar vuestra voluntad de acuerdo estando de acuerdo conmigo” “Yo no os escucho, no recojo vuestras sugerencias, yo consigo en el Consejo de Estado un apoyo reducido y exijo que negociéis”. El acuerdo se mide porque uno de esté de acuerdo con una ministra que no te ha escuchado en ningún momento. Esto se llama tocar las narices.