De Haro a las 15:30h: "Mientras se produce el juicio, la labor de propaganda independentista sigue"

Hoy hemos tenido nueva sesión del juicio del proceso secesionista y hemos oído a un nuevo Guardia Civil testificando sobre en qué circunstancia se produjo el registro por parte de la comitiva judicial en la Consejería de Economía. Ha quedado de nuevo claro que ese día, 20 de septiembre, aquello fue un acto de clara violencia, porque cuando quisieron sacar las cajas del registro uno de los Mossos, una en concreto, le dijo a este Guardia Civil que estaba loco si quería salir porque estaba rodeada la Consejería de Economía por los independentistas. Estos testimonios que gota a gota van construyendo el relato de lo que sucedió sin embargo se contrarrestan con esa noticia que hemos tenido hoy de que 41 senadores en Francia firman un manifiesto asumiendo las tesis independentistas, asumiendo que ha habido represión, que no hay libertades plenas en España, etc. Esto tiene narices, porque Francia es uno de los países menos descentralizados de la Unión Europea. Sin embargo, ¿Por qué llega este manifiesto? Porque la actividad intensa de propaganda del independentismo en el exterior, que lleva funcionando desde hace mucho tiempo, hace su labor, es decir, no podemos olvidarnos de que mientras se produce el juicio, mientras estamos viendo todo lo que dicen los guardias civiles y otras personas, esa labor de propaganda independentista sigue en marcha y aunque tengamos la sensación de que el relato preciso de los hechos se está imponiendo, esta carta firmada por 41 senadores franceses nos hace volver a la realidad. La propaganda del independentismo ha sido muy útil consiguiendo su objetivo en buena parte de Europa, osea que nada de cantar victoria y sobre todo asi que habrá que empezar a hacer además de un juicio un relato real sobre lo que pasó, porque no se ha hecho fuera de España.