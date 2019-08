De Haro a las 15:30h: “Malta e Italia tienen la obligación de salvar a los inmigrantes que se tiran al mar”

El buque español de rescate Open Arms lleva cinco noches en alta mar con 124 inmigrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo a bordo. Malta e Italia en contra de la legislación internacional que obliga a rescatar a los náufragos, esto ha sido algo constante desde que Salvini llegase a ocupar un puesto importante de Ministro de Interior en Italia, en estos momento es el que manda realmente.

No hay avalancha de inmigrantes, ni invasión ni nada, hay una serie de personas que se siguen echando al mar buscando un futuro más próspero, un futuro mejor. Y hay que cumplir con las leyes internacionales de salvamento marítimo, impedir que se ahogue, llevarle a un puerto seguro para realizar la identificación necesaria, saber si es un refugiado si no lo es, eso no es algo que vaya contra la ley, todo lo contrario. Malta e Italia que son los puertos seguros más cercanos tienen la obligación de aceptar el desembarco de los inmigrantes para luego aplicar la ley correspondiente. Esto retrata a Malta e Italia y también retrata a la situación confusa en la que está la Unión Europea, habría que establecer un sistema para que las responsabilidades fueran comunes.