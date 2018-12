De Haro a las 15:30h: "Los políticos del Reino Unido parecen empeñados en que su país se suicide"

Tiempo de lectura: 2



El Reino Unido parece empeñado en suicidarse. O los políticos del Reino Unido parecen empeñados en que su país se suicide. Todavía no se confirmado oficialmente, pero ya lo dan varios medios. Theresa May va a comparecer dentro de una hora para anunciar que pospone la votación sobre el Brexit en el Parlamento británico. Esto significa que el acuerdo de salida, de momento, no se ratifica. El acuerdo de salida, a pesar de que tiene muchos opositores dentro del Reino Unido, es un buen acuerdo para el Reino Unido, porque deja Irlanda del Norte dentro del mercado único, porque permite a Reino Unido dentro de la Unión Aduanera. Los "euroescépticos" están empeñados en que es mejor un Brexit duro sin acuerdo que un Brexit con este acuerdo, lo cual es un signo de ceguera. Un Brexit sin acuerdo sería muy negativo para el Reino Unido. Todo lo que sea Brexit es negativo. Todavía tienen la oportunidad de revertir, pero si no se aprueba el acuerdo de salida, la Unión Europea no va a ceder. Va a mantener el plazo. Un Brexit sin acuerdotiene consecuencias nefastas. Es el nacionalismo, no tiene otra explicaición. Es ese fantasma que recorre el mundo y Europa. Es el único que puede explicarlo. Si lo mejor que podría pasar sería romper con la petición de salida de la Unión Europea, si acaso celebrar un referéndum, pero no quearse sin acuerdo. Allá que va el Reino Unido sin acuerdo. Theresa May empezó mal y ha acabado cayendo bien porque había que llegar a un compromiso, pero no quieren llegar a un acuerdo ni apoyarlo. Hay veces que la política es así. Hay veces en las que los pueblos se tiran por el precipio. Es lo que está a punto de suceder en el otro lado del Canal de la Mancha.