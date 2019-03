De Haro a las 15:30h: "Los jóvenes de Argelia piden cambios y reformas en el país"

Tiempo de lectura: 2



Estamos pendientes esta tarde, enseguida nos iremos hasta Londres de el debate sobre el acuerdo de Brexit. Estamos viendo imágenes de la intervención de Theresa May. Este es el sonido directo del Parlamento Británico. Habla sobre cómo serán las relaciones de Reino Unido y de Gran Bretaña después de la salida y de cómo habrá que establecer el contexto territorial. Es lo que está diciendo en este momento Theresa May, pero ahora me gustaría que comentáramos lo que está pasando en Argelia. Hay días en los que hay que mirar fuera de nuestras fronteras, ya sé que nos puede parecer un poco distante o irrelevante la información internacional, pero tiene mucho que ver con nuestras vidas. En Argelia, que es un país de mayoría musulmana en el norte de África, donde ha gobernado en los últimos años un señor que se llama Buteflika. Está en un estado de salud desconocido, nadie lo ha visto desde hace años, acaba de llegar de Ginebra de un tratamiento. Iba a haber elecciones en Abril, pero después de las protestas de los jóvenes en las calles, Buteflika ha decidido no presentarse al siguiente mandato pero sí hacer una reforma constitucional. Argelia fue uno de los países que no tuvo protestas de la Primavera Árabe. Es un país que fue colonia francesa, se independizó en 1962, intentó establecer un sistema parlamentario abierto en los 90, pero ganaron los islamistas y al final se acabó imponiendo una dictadura blanda. Ahora los jóvenes protestan, piden cambio. Ya veremos en qué acaba esto y si realmente todo el entorno de Buteflika sueltan el poder, pero esto ya lo hemos vivido. En 2011, también hubio protestas y petición de un cambio en Siria y Egipto y al final fueron los islamistas quienes se quedaron con el poder y empezó la guerra. Esperemos que si esta es una primavera árabe retrasada no acabe como las otras.