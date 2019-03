De Haro a las 15:30h: "Lo de los incendios en el norte de España es un desastre ecológico de primera magnitud"

Para solucionar esto hace falta educación y colaboración ciudadana, porque muchas veces en los pueblos se sabe quién ha sido,pero no se dice

Hemos tenido una nueva jornada negra de incendios en Asturias y en Cantabria. En este momento, el número de fuegos en Asturias es de 44, han bajado en las últimas horas y en Cantabria hay 6 incendios activos todavía. Esta ola de incendios en la cornisa cantábrica a comienzos de marzo tiene explicación en parte en el calor que hace, en los vientos que hemos tenido, en que el monte puede estar más o menos limpio, pero estos incendios sustancialmente tienen una explicación: hay una panda de gente que se dedica a prender fuego al monte, al pasto, a las campas. No hay otra explicación. Los incendios son intencionados. Acabamos de ver un vídeo que está en redes sociales de un pirómano que está actuando en Musquiz, Vizcaya. Este es el origen de los incendios. Personas que por razones de variado tipo, porque quieren vengarse, hacer daño o están enfadadas van y prenden el monte. Para solucionar hace falta educación y colaboración ciudadana. Estar vigilante. Si en los pueblos hubiera menos silencio, esto se corregiría. Muchas veces saben quién ha quemado las cosas. Esto es un desastre, porque la tierra que se quema no es verdad que luego sirva para pasto porque se queda el campo achicharrado, la ceniza se la lleva el agua, se forma un cielo negro que perdura. Es un desastre ecológico de primera magnitud causado por unos "venaos" que quieren mostrar su cabreo, porque no sacan nada de ahí. Es la ira absurda de algunos que la prenden con el monte.