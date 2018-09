De Haro a las 15:30h: Hoy, Pedro Sánchez, que no quiere que se hable de su mala tesis, ha hecho una propuesta"

Tiempo de lectura: 1



A lo mejor tenemos que ir a votar en un referéndum sobre la reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos. Hoy, el presidente Pedro Sánchez, que no quiere que se hable de su mala tesis, ha hecho una propuesta. Si Podemos pide que se vote en referéndum, eso habrá que votarlo en referéndum. Y Podemos lleva mucho tiempo avisando de que quiere un referéndum, pero claro, Podemos ha hecho como los hermanos Marx, no es que ellos sean marxistas, es que piden 'dos huevos duros'. Quieren una reforma de los aforamientos y también una reforma del tratamiento del rey, una modificación a fondo de la Constitución y 'dos huevos duros', como dirían los hermanos Marx. Si vamos a votar, si quieren llevarnos a las urnas, ¿Por qué Pedro Sánchez no nos lleva a las urnas de verdad? ¿Por qué no nos lleva a unas elecciones legislativas, que es lo que prometió para ganar la moción de censura?