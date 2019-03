De Haro a las 15:30h: "No hay que enfrentar campo y ciudad en esto de la sequía"

Tiempo de lectura: 1



Tenemos la primavera a la vuelta de la esquina entra este miércoles a las 23:00. Nos llega la primavera con los pantanos con bastante menos agua de la que teníamos hace un año y es que el invierno ha sido seco. No ha llovido bastante. El año pasado, tuvimos la borrasca Enma, Huego, Giselle...y eso permitió que fuera un año bastante lluvioso. Sin embargo, este invierno ha sido más seco de lo habitual. Las precipitaciones han sido un 66% inferiores a las normales en diciembre. La sequía en España es pertinaz. Si uno hace la estadística de los últimos 100 años, mucha parte de esos años han transcurrido con sequía, pero la sequía tiene solución si se gestiona con inteligencia, si se es precavido. A veces se piensa que el agua que se gasta para el regadío en el campo es el problema del abastecimiento del agua, pero es una torpeza pensar que el campo es enemigo para del abastecimiento de las ciudades para las sequías. En cuanto hay sequía, se puede dejar de regar. Importar agua es fácil. Tener un campo que se riegue no es algo que nos deba dar miedo. Todo lo contrario. De hecho, las ciudades donde hay problema de abastecimiento de agua es porque no hay sitios alrededor de esas ciudades que se tengan que regar. Cuando llega la sequía se deja de regar, se compran los productos fuera y se abastece a la ciudad. No hay que enfrentar campo y ciudad en esto de la sequía. La sequía en España tiene remedio. No podemos conseguir que llueva, pero sí podemos administrar mejor el agua.