De Haro a las 15:30h: "Hay líderes dentro del chavismo que reconocen que con Maduro no se puede seguir así"

Tiempo de lectura: 2



Podemos tener la idea, la falsa imagen, la falsa foto de que después de lo sucedido en la última semana en Venezuela todo ha vuelto a estar como estuvo. Hemos visto una reunión en las últimas horas del Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo y Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Ha sido un diálogo de sordos, cada uno ha dicho una cosa. El primero quiere que Maduro se vaya y el segundo que se quede. Esa foto dar la impresión de que no ha pasado nada. En los últimos días, ha habido una serie de reuniones para abrir un proceso participativo. Tiene a todos los venezolanos muertos de hambre y convoca un proceso participativo para ver cómo mejora Venezuela. La mejora para Venezuela es que se marche Nicolás. La foto da la impresión de que todo se ha quedado como estaba: Maduro en su sitio y la lucha fuera del país entre Rusia y EEUU en tablas. EEUU sin hacer prosperar su plan para echar a Maduro y Rusia que sigue apoyando. Esta foto da una impresión falsa porque se ha fallado esta vez, no ha salido adelante el plan para quitar a Maduro de en medio y hacer una transición que contaba, aparentemente, con el apoyo de varios líderes chavistas, pero el que esta vez no haya sido no significa que no vaya a ser las próximas veces. Es muy difícil continuar con la lucha que tiene que continuar Guaidó, porque estar en la calle cuando te están matando, reprimiendo y asesinando es muy complicado, pero es necesario. Con Maduro las cosas no pueden seguir y hay líderes dentro del chavismo que lo reconocen. Esta vez no ha salido, seguramente porque algunos líderes del chavismo han hecho de agentes dobles, pero el camino está abierto. Seguramente no ahora, dentro de unos meses, habrá quizá más líderes del chavismo que entiendan que para evitar un derramamiento de sangre hace falta quitar a Maduro. Si los líderes del chavismo le piden a la Iglesia refugio es que es cuestión de tiempo. No nos dejemos llevar por imágenes falsas y derrotistas de lo que pasa en Venezuela.

