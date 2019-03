De Haro a las 15:30h: "Habrá que mirar la letra pequeña de esta nueva oferta de empleo público"

Tiempo de lectura: 2



Es martes, pero como si fuera viernes porque el Gobierno está acelerando, corriendo para aprobar esta misma semana una oferta pública de empleo. Digo que es como si fuera viernes, porque ya sabemos que los viernes son los viernes sociales, viernes electorales de un Gobierno que hace grandes anuncios, que compromete mucho gasto público sin tener un presupuesto aprobado, con lo cual no hay ingresos para pagar ese sobregasto y ahora le toca, ya digo, a la oferta de empleo público para los funcionarios. Es evidente, aquí hay poco análisis que hacer, poco que comentar, se trata de conseguir el voto favoreciendo a los pensionistas, funcionarios, etc la cosa es tan sencilla como un cubo, es decir, gasto dinero público para que me voten. La contratación en la administración pública ha sido importante, por ejemplo, en el último trimestre. Las plantillas de servidores públicos crecieron en el último trimestre de 2018 en más de 43.000 personas. Ya el Gobierno cuando llegó al poder este verano hizo una oferta de empleo público de 3.844 plazas, lo que pasa es que cuando uno se puso a estudiar esa oferta de empleo público, resultó ser una oferta de empleo público heredada del Partido Popular. Aparte del análisis evidente de que esto es comprar votos a base de aumentar el presupuesto en vísperas electorales, luego cuando se apruebe, veremos. Los viernes sociales hay que mirar la letra pequeña porque igual pasó el viernes pasado cuando el Gobierno de Sánchez anunció un gran plan de retorno y cuando te ponías a analizar en qué consistía ese plan, eran algunos billones de euros para para favorecer que alguna gente volviese con un trato preferente, pero vamos, como se dice en lenguaje anglosajón "peanuts", cacahuetes, que es lo que te tomas con la cervecita. Habrá que ver esta oferta de empleo público si es una oferta de empleo público es para el 2019, si como algunas fuentes sindicales apuntan que es para los próximos tres años. Viernes, que en realidad son ya martes sociales de un Gobierno que quiere ganar votos con el dinero de todos.