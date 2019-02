De Haro a las 15:30h: "Europa espera a que el Reino Unido salga de sus contradicciones"

Tiempo de lectura: 1



Nos habíamos olvidado del Brexit. No es para menos porque aquí hemos estado muy entretenidos con el anuncio de convocatoria de elecciones, con el juicio el procés, estamos muy pendientes de lo que sucede en Venezuela y a veces no nos cabe todo. No tenemos tiempo para estar atentos a todo. En realdiad nada ha cambiado sustancialmente en la cuestión del Brexit, pero si no hay acuerdo habrá un Brexit duro a finales de marzo y parece que en Bruselas están esperando que Theresa May pida un aplazamiento. El problema es que Bruselas siempre ha dicho lo mismo. Aplazamiento, sí pero ¿Para qué? Y esa es la pregunta que no tiene respuesta, porque una vez que fue rechazado el divorcio ahora mismo no hay ningún papel encima de la mesa. Ahora hay idas y venidas de Theresa May, el papel para la ruptura está aplazado, simplemente en algún momento ha conseguido apoyo del Parlamento para seguir negociando, pero no se sabe qué se negocia. Los que todavía tienen un poco de cabeza en el Reino Unido saben que hay que evitar a toda costa el Brexit duro pero no hay hoja de ruta. No hay nada encima de la mesa. Ya veremos en qué consiste este aplazamiento, qué hacen para evitarlo, porque desde luego esto es un despropósito para el Reino Unido. Europa espera a que el Reino Unido salga de sus contradicciones, pero no parece. El abandono de laboristas que no están de acuerdo con su partido, de conservadores demuestra hasta qué punto la fractura sigue aumentando dentro del Reino Unido. Veremos qué se hace para que esto no acabe en desastre. De momento no hacen nada, solo enredar.